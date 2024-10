Abolizione test d’ingresso a Medicina, Leanza: la strada giusta

Verso l’abolizione del test di ingresso per la Facoltà di Medicina, una proposta di legge approvata dalla commissione Istruzione del Senato segna un passo avanti significativo. Calogero Leanza, parlamentare regionale del Partito Democratico e primo firmatario della proposta per il libero accesso agli studi di Medicina, ha espresso la propria soddisfazione per l’evoluzione del provvedimento. “Ci abbiamo creduto fin dall’inizio. L’approvazione in commissione Istruzione del Senato del testo di legge che abolisce i test d’ingresso alla facoltà di medicina è un importante passo in avanti che conferma la bontà del percorso iniziato due anni fa all’Assemblea regionale siciliana con il nostro ddl voto”, ha dichiarato Leanza.

La proposta di legge attualmente al vaglio del Parlamento nazionale prevede l’eliminazione del test di ingresso per la Facoltà di Medicina, pur mantenendo il sistema del numero chiuso. Gli studenti saranno sottoposti a una valutazione dopo sei mesi di frequenza universitaria. Tuttavia, il parlamentare regionale evidenzia che questa misura non garantisce ancora un’apertura completa alla formazione medica, poiché il numero chiuso rimane un ostacolo significativo. “Da anni sosteniamo un cambiamento più radicale, e siamo stati precursori di questa battaglia per un accesso libero alla Facoltà di Medicina”, ha affermato Leanza.

Leanza ha ribadito che la soluzione definitiva risieda in un accesso totalmente libero ai corsi di Medicina, come previsto dalla legge da lui proposta e approvata all’unanimità dall’Assemblea regionale siciliana. “La strada da seguire per l’accesso a Medicina è solo quella indicata dalla legge di cui sono stato promotore e primo firmatario”, ha aggiunto.

Il parlamentare ha infine sottolineato la necessità di superare le restrizioni attuali per garantire un flusso costante di nuovi professionisti nel sistema sanitario, che ha affrontato grandi sfide negli ultimi anni. Secondo Leanza, “Il sistema sanitario italiano, messo a dura prova negli ultimi anni, necessita di un ricambio generazionale costante e numericamente adeguato, ed è per questo che la vera soluzione sta nell’eliminazione totale di barriere ingiustificate come il numero chiuso”.

