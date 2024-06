Caldo africano in arrivo nel weekend, temperature fino a 40°C

Una nuova ondata di caldo africano sta per investire l’Italia, segnando l’inizio di un’estate bollente. L’anticiclone proveniente dall’Algeria si sposterà verso il nostro Paese nel fine settimana, portando un significativo aumento delle temperature che raggiungeranno i 40 gradi.

A partire da domenica, un campo di alte pressioni interesserà l’intera Penisola, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. In particolare in Sicilia, sul litorale tirrenico, ionico e meridionale, così come sull’Appennino e nelle zone interne, i cieli rimarranno prevalentemente sereni o leggermente nuvolosi per tutta la giornata.

I venti orientali saranno deboli e tenderanno a diminuire, ruotando verso nord. Il livello di zero termico si attesterà intorno ai 4.900 metri. Il basso Tirreno varierà da quasi calmo a mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia passeranno da quasi calmi a poco mossi.

L’anticiclone continuerà a rafforzarsi, portando un’ulteriore aumento delle temperature. Nei prossimi giorni, il Mediterraneo sarà interessato da condizioni di stabilità atmosferica e ampio soleggiamento, con qualche nube bassa al mattino lungo la costa tirrenica. Le temperature massime si attesteranno tra i 38 e i 40 gradi in pianura durante il weekend. – Fonte 3Bmeteo.

