Intervento decisivo dell’Asp di Messina per ridurre le liste d’attesa

L’Asp di Messina ha delineato una strategia decisa per affrontare le lunghe liste d’attesa che affliggono il sistema sanitario locale. Con un investimento iniziale di circa 3 milioni di euro per i primi 100 giorni, l’agenzia mira a implementare una serie di misure volte a migliorare l’accesso alle cure e ridurre i tempi di attesa.

La riorganizzazione dei turni rappresenta un punto centrale di questa strategia. L’Asp prevede di estendere l’orario di servizio delle strutture sanitarie, inclusi nosocomi e ambulatori, operando 7 giorni su 7 dalle 8 alle 24. Questa estensione dell’orario di apertura consentirà di accogliere un numero maggiore di pazienti, alleviando così la pressione sul sistema e riducendo i tempi di attesa.

In parallelo, è prevista l’assunzione di nuovo personale medico. Il Commissario Straordinario dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, sottolinea l’importanza di questo incremento delle risorse umane per garantire un servizio efficiente e di qualità. Solo attraverso una gestione ottimizzata dei turni e un aumento delle risorse umane sarà possibile rispondere efficacemente alle esigenze della popolazione. La direttrice sanitaria, Lia Murè, aggiunge che è cruciale evitare un sovraccarico di lavoro per il personale medico e sanitario. Pertanto, l’Asp sta attuando procedure per assunzioni mirate, al fine di mantenere turni sostenibili e bilanciati.

Murè sottolinea inoltre l’importanza di coinvolgere il personale in una formazione continua e promuovere la collaborazione tra i diversi livelli organizzativi. Questo approccio, spiega, aumenterà la disponibilità di appuntamenti e procedure, consentendo di trattare più pazienti in tempi più brevi.

Infine, l’Asp si impegna a collaborare più strettamente con i medici di famiglia e a implementare procedure volte a migliorare l’appropriatezza delle prestazioni, al fine di evitare accumuli ulteriori di liste d’attesa nel lungo periodo.

