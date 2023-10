Asp Messina incrementa ore lavorative per migliorare l’assistenza

L’Asp Messina, nell’ottica di valorizzare le sue risorse umane, ha annunciato l’aumento dell’orario di lavoro per 69 coaudiutori amministrativi. Questi coaudiutori erano stati reclutati tramite un avviso pubblico di selezione riservato Lsu e assunti a tempo indeterminato parziale per 18 ore settimanali. Ora, lavoreranno 22 ore a settimana, rispondendo all’esigenza di potenziare i servizi amministrativi per soddisfare le crescenti necessità degli utenti.

L’iniziativa si inserisce nei parametri stabiliti dalla Direzione Strategica e dal Management aziendale, che lavorano instancabilmente per migliorare i servizi offerti e garantire un supporto sempre più efficace agli utenti.

Il potenziamento delle risorse amministrative rappresenta un passo importante nell’ottimizzazione dei servizi dell’Asp Messina, permettendo di rispondere in modo più tempestivo ed efficiente alle richieste degli utenti.

In un contesto in cui l’assistenza sanitaria è fondamentale, questa decisione mira a garantire che la struttura sia in grado di gestire al meglio le pratiche amministrative, permettendo al personale medico e infermieristico di concentrarsi sulla cura dei pazienti.

