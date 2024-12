Riapertura del ponte Termini, Aricò: «Collegamenti più agevoli»

Riaperto al traffico il ponte Termini, situato sul torrente Patri, lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al chilometro 49,300 tra i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore, nel Messinese. La cerimonia di riapertura si è svolta ieri mattina alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, che ha illustrato l’importanza dell’intervento.

«Abbiamo ampliato e messo in sicurezza un’arteria fondamentale per la viabilità nel Messinese, uno dei pochi ponti in muratura risalenti al periodo prebellico, che conservava ancora la struttura originaria», ha dichiarato Aricò. I lavori, eseguiti in collaborazione tra Anas e Regione Siciliana, hanno previsto un ampliamento della carreggiata, rendendola più idonea al traffico attuale, e un consolidamento strutturale per garantirne la sicurezza.

L’assessore ha sottolineato i benefici immediati derivanti dall’opera: «Da oggi chi percorrerà questo tratto di strada potrà farlo in modo agevole e sicuro, superando le criticità dovute alla carreggiata precedentemente troppo stretta per il transito dei mezzi pesanti». L’iniziativa punta a migliorare la mobilità e i collegamenti locali, riducendo i disagi per gli automobilisti e facilitando l’accesso ai centri urbani vicini.

L’intervento sul ponte Termini rappresenta un passo significativo per la modernizzazione della rete viaria nella provincia di Messina, migliorando i collegamenti tra le aree interne e i principali centri abitati.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁