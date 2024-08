Nuovo ambulatorio per disforia di genere a Messina

All’interno dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, diretta dalla Professoressa Anna Muscatello, è stato recentemente inaugurato un ambulatorio specializzato nella gestione della disforia di genere. Questo servizio è stato concepito per fornire supporto a coloro che affrontano difficoltà legate alla costruzione della propria identità personale e di genere.

Il percorso assistenziale offerto include visite psichiatriche e psicologiche, arricchite da valutazioni approfondite. Vengono effettuati test psicologici specifici e rilasciate le certificazioni necessarie per proseguire in percorsi assistenziali ulteriori. In situazioni di disagio psicologico o psicopatologico, i pazienti possono usufruire di trattamenti terapeutici e di psicoterapia adeguati.

Il coordinamento delle attività dell’ambulatorio è affidato al Professor Gianluca Pandolfo per l’area psichiatrica e alla Professoressa Carmela Mento per l’area psicologica, con la collaborazione delle specializzande Dottoresse Silvia Crudo e Gaia Garofalo.

L’accesso all’ambulatorio è regolato da un sistema di prenotazione, disponibile tramite numero verde 800-332277 per le chiamate da rete fissa e 0941-1898059 per le chiamate da rete mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19, e il sabato dalle 7 alle 14.

“La nostra priorità è offrire assistenza a chi si trova in una fase critica della propria vita e ha bisogno di un sostegno specialistico,” ha dichiarato la Professoressa Anna Muscatello, sottolineando come l’iniziativa risponda alle esigenze emergenti dal lavoro quotidiano, dove sempre più frequentemente si riscontrano fragilità legate all’identità di genere, soprattutto tra i giovani e le loro famiglie.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo