Policlinico “G. Martino”, un riferimento per la cardiologia avanzata

Il Policlinico Universitario di Messina si conferma punto di riferimento per la cardiologia specialistica, distinguendosi per l’innovazione e la qualità delle sue tecniche avanzate. Nei giorni scorsi, presso il Policlinico “G. Martino” di Messina, è stato avviato il primo corso interuniversitario regionale di alta formazione in elettrofisiologia ed elettrostimolazione, un’iniziativa che coinvolge le università di Messina, Catania, Enna e Palermo.

Questo programma formativo è rivolto agli specializzandi in cardiologia e seleziona due partecipanti per ciascuna scuola, offrendo loro l’opportunità di approfondire competenze teoriche e pratiche nel settore ultraspecialistico. Il percorso prevede la rotazione degli studenti tra le strutture universitarie aderenti, con sessioni pratiche in sala operatoria e lezioni teoriche sulle più recenti metodologie del settore.

“L’elettrofisiologia del Policlinico di Messina – ha dichiarato il Prof. Giuseppe Dattilo – oggi è in grado di competere con i più qualificati centri italiani. Disponiamo delle tecnologie più avanzate e di operatori altamente specializzati.

Questo risultato è stato possibile grazie al sostegno delle più alte cariche accademiche e aziendali: la Magnifica Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari, il Direttore Generale dell’AOU Dott. Giorgio Giulio Santonocito, il Direttore dell’UOC di Cardiologia Prof. Gianluca Di Bella e il Direttore della Cardiologia Interventistica Prof. Antonio Micari.

Il nostro obiettivo è garantire un’assistenza sanitaria d’eccellenza, contribuendo a ridurre la migrazione sanitaria, un fenomeno che rappresenta un disagio economico e sociale per molti pazienti e le loro famiglie”.

Il Dott. Pasquale Crea ha aggiunto: “Questo corso rappresenta un’opportunità formativa di altissimo livello e consente ai partecipanti di confrontarsi con diverse tecniche e approcci interventistici, favorendo una crescita professionale straordinaria”.

