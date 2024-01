18enne perde la vita in uno scontro auto e moto a Marsala

Nella notte del 13 gennaio, lungo la Statale 115 che collega Marsala a Mazara del Vallo, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di un giovane di 18 anni. La vittima è stata identificata come Biagio Lombardo, noto per il suo impegno nel volontariato e molto rispettato nella comunità di Mazara.

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto quando la moto su cui viaggiava il giovane Lombardo è stata tamponata da un’automobile. L’impatto è stato così violento che il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto ed è deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri di Marsala per effettuare i rilievi necessari.

L’auto coinvolta nell’incidente è uscita di strada, mentre entrambi i veicoli viaggiavano in direzione di Marsala. Lo scontro è avvenuto in una zona poco illuminata, non lontano dal Baglio Basile. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare l’occupante dell’auto, che era rimasto incastrato tra le lamiere a seguito dell’uscita di strada. A causa dell’incidente, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.

I soccorritori del 118 hanno tentato disperatamente di salvare la vita del giovane Lombardo, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano, e il ragazzo è stato dichiarato deceduto sul posto.

© Riproduzione riservata.