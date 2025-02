Sciacca, studenti ripuliscono la spiaggia con Marevivo Sicilia

Il 14 febbraio si è svolta a Sciacca un’importante iniziativa di pulizia ambientale sulla spiaggia dello Stazzone, promossa da Marevivo Sicilia nell’ambito del progetto Nauticinblu. L’evento ha visto la partecipazione attiva degli studenti della sezione Nautico dell’I.I.S.S. Don Michele Arena, con il supporto del Gruppo Caronte&Tourist, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul rispetto e la tutela dell’ecosistema marino.

L’operazione ha evidenziato dati allarmanti: nel tratto di spiaggia interessato, lungo appena 150 metri, sono stati raccolti complessivamente 203 kg di rifiuti, suddivisi in 27 sacchi. Tra i materiali rinvenuti, il polistirolo ha rappresentato la frazione più abbondante con 1522 frammenti, seguito da 806 bottiglie di plastica, 765 lattine di alluminio e numerosi altri oggetti, tra cui scarpe, cannucce e detriti plastici vari.

L’iniziativa ha avuto un forte impatto sugli studenti coinvolti, che hanno espresso preoccupazione per il degrado riscontrato e si sono impegnati a promuovere comportamenti più responsabili tra i loro coetanei.

La spiaggia dello Stazzone, frequentata soprattutto nei periodi estivi, continua a essere oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti, con particolare incidenza di plastica, bottiglie e lattine.

All’evento ha preso parte anche l’Assessore Alessandro Curreri, che ha sottolineato l’importanza delle misure adottate dal Comune di Sciacca per contrastare il fenomeno dell’inquinamento, tra cui l’installazione di nuovi cestini sul lungomare.

Fabio Galluzzo di Marevivo ha ribadito l’importanza di queste iniziative per la sensibilizzazione ambientale: “Coinvolgere i giovani è fondamentale. Far loro vedere direttamente l’impatto dell’inquinamento permette di acquisire maggiore consapevolezza. Speriamo che queste attività lascino un segno concreto, aiutando le nuove generazioni a crescere come cittadini responsabili”.

