Salvini firma il decreto: 5 milioni per le rampe di Giostra e Annunziata

Rampe di Giostra e Annunziata: 5 milioni per la messa in sicurezza e completamento dei viadotti.

Il ministro Salvini firma un decreto che destina 5 milioni di euro per il completamento e la messa in sicurezza delle rampe Giostra e Annunziata a Messina. I viadotti, collaudati nel 2009 ma mai aperti, riceveranno i necessari lavori per diventare operativi.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto destinato al completamento e alla messa in sicurezza idrogeologica e sismica delle rampe Giostra e Annunziata. Questo provvedimento, già annunciato, assegna un finanziamento di 5.000.000 euro per rendere operativi i viadotti “O” e “P”, collegando direttamente la galleria San Jachiddu.

Le rampe, collaudate nel 2009, avrebbero dovuto aprire nel 2017 sotto la giunta Accorinti, ma ciò non accadde. Solo con l’insediamento della giunta De Luca nel 2018 si prese in considerazione l’apertura, ma i problemi strutturali emersi nel 2020 ne hanno ritardato l’effettivo utilizzo.

Sull’importanza dell’opera, il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello hanno sottolineato la necessità di accelerare il completamento, poiché l’infrastruttura avrà una ricaduta significativa sulla città di Messina.

© Riproduzione riservata.