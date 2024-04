Carabinieri Partinico: 8 arresti per corruzione pubblica

Nell’ambito dell’operazione “Transparenza”, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Partinico, sono stati eseguiti oggi 8 arresti e 3 interdizioni dai pubblici uffici per corruzione in vari comuni della Sicilia occidentale.

L’ordinanza di misure cautelari è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica. Le misure coinvolgono 11 indagati, con 3 custodie cautelari in carcere, 5 arresti domiciliari e 3 sospensioni dal pubblico ufficio o servizio. Gli accusati sono coinvolti in associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e peculato.

L’indagine ha individuato un’associazione per delinquere operante nel settore pubblico, con sede a Partinico. I quattro soci avrebbero corrotto pubblici ufficiali di vari comuni siciliani attraverso denaro, regali e cene in ristoranti di lusso.

In particolare, avrebbero favorito l’assunzione di persone consigliate dai pubblici ufficiali nella cooperativa, accelerando i pagamenti da parte degli enti locali o ottenendo appalti per servizi socio-assistenziali.

Il Giudice ha disposto il sequestro preventivo di una somma superiore a 50.000 euro, gioielli e della cooperativa stessa, che ha un fatturato annuo di circa 13.000.000 di euro e più di 1.250 dipendenti.

