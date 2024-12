Brolo rinnova l’iniziativa “A Natale… facciamo i buoni” per il 2024

L’amministrazione comunale di Brolo ha riproposto anche per il 2024 l’iniziativa “A Natale… facciamo i buoni”. Nella giornata odierna, sono stati consegnati circa 700 buoni acquisto al dirigente scolastico Giacomo Arena. I destinatari sono gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con l’obiettivo di offrire momenti di gioia ai bambini e al contempo sostenere l’economia locale.

Il progetto è stato illustrato dal sindaco Giuseppe Laccoto, dal vicesindaco Carmelo Ziino e dagli assessori Cono Condipodero e Tina Fioravanti, che hanno sottolineato il valore simbolico e pratico dell’iniziativa. “Natale è un’occasione per rafforzare i legami della nostra comunità,” ha dichiarato il sindaco. “Attraverso questa iniziativa, vogliamo esprimere vicinanza alle famiglie e promuovere il commercio locale. Ogni buono è un dono per i bambini e un invito a sostenere il nostro territorio.”

L’iniziativa si colloca in un contesto più ampio di rilancio economico e solidarietà. Il vicesindaco Ziino ha ribadito: “Con i buoni acquisto offriamo un aiuto concreto ai commercianti e invitiamo le famiglie a valorizzare i negozi di Brolo. Questo progetto rappresenta un messaggio di sostegno reciproco in un periodo speciale come il Natale.”

Anche l’assessore Condipodero ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, sottolineando come essa promuova lo spirito di appartenenza: “Ogni sorriso regalato ai bambini è un passo verso una Brolo più unita e solidale.”

L’amministrazione ha ringraziato i commercianti locali per la partecipazione entusiasta, confermando che la forza della comunità risiede nella collaborazione.

