Basilicò trionfa al Patti Street Food 2024 con la pizza fritta

La seconda edizione del “Patti Street Food – Sapori d’Estate” ha visto trionfare la pizzeria ‘Basilicò’ con la loro pizza fritta, confermata come vincitrice grazie ai numerosi visitatori che hanno animato il lungomare di Patti dal giovedì fino alla serata conclusiva. Il secondo posto è stato assegnato ai pitoni della ‘Pitoneria Portella’, mentre il ‘Bar Elena’ di Piana degli Albanesi ha conquistato il terzo posto con i suoi cannoli.

La cerimonia di premiazione, avvenuta sul palco, ha visto la partecipazione del fondatore del format, Alberto Palella, affiancato dal sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, dall’esperto comunale allo Sport, Ciccio Nardi, e da Nico Giuttari dell’associazione ‘Terra e Sole’. Due riconoscimenti speciali sono stati attribuiti al ‘Forno Valenti’ di Bagheria, che continua da oltre un secolo la tradizione dello sfincione di Bagheria, e a ‘Emiro’, premiato per la qualità del suo arancino ‘Oro nero’ dei Nebrodi.

L’evento è stato realizzato con il supporto del Comune di Patti, Confesercenti Messina, l’associazione ‘Terra e Sole’ e l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

Alberto Palella, amministratore di ‘Eventivamente’, ha espresso soddisfazione per il successo dell’evento: “Sono stati quattro giorni intensi, belli e siamo contenti per come, anche quest’anno, la gente di Patti e non solo ha risposto con grande entusiasmo”. Ha poi aggiunto: “Un evento difficile, complesso da organizzare, ringrazio il sindaco, tutta l’amministrazione comunale e l’esperto per lo Sport, Ciccio Nardi, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e aiuto su tutti i fronti”.

Anche il sindaco Gianluca Bonsignore ha sottolineato l’importanza della manifestazione: “Abbiamo iniziato un percorso l’anno scorso, un percorso che è anche umano. Pensiamo a un grosso evento per il 2025, sono grato per tutto quello che avete organizzato e quel che avete dato a questo territorio. Ci sono tutte le condizioni, quindi, per darci appuntamento al prossimo anno per la terza edizione del ‘Patti Street Food’.”

Con il termine della manifestazione, già si guarda al futuro, con la prospettiva di una nuova edizione ancora più ricca e coinvolgente per il 2025.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo