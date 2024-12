Salvi mille posti di lavoro della Dusty grazie ad accordo fiscale

La Dusty, azienda catanese attiva da oltre quattro decenni nel settore dell’igiene ambientale, ha superato una grave crisi finanziaria grazie a un accordo di ristrutturazione dei debiti. Il Tribunale di Catania, attraverso la IV Sezione presieduta dal dott. Mariano Sciacca, con il contributo del relatore dott. Fabio Letterio Ciraolo e il giudice dott. Alessandro Laurino, ha omologato l’accordo stipulato tra Dusty, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questo prevede una riduzione del 60% del debito tributario, dilazionato in dieci anni, garantendo all’azienda un nuovo equilibrio economico e la tutela di oltre mille posti di lavoro.

La crisi aveva origine dal mancato pagamento di 30 milioni di euro da parte di ATO Me2, risalente al periodo 2011-2013, in cui 38 Comuni non avevano onorato i canoni dovuti. L’Amministratore unico, Rossella Pezzino de Geronimo, ha spiegato: “La società ha affrontato difficoltà estreme, garantendo servizi essenziali, pagamenti ai dipendenti e fornitori, ma senza poter rispettare pienamente gli obblighi fiscali.”

Nonostante i crediti vantati nei confronti di ATO Me2, il diniego del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impedito alla Dusty di compensare i debiti tributari, aggravando una situazione ora affidata alla valutazione della Corte di Cassazione e alla Corte di Giustizia Europea per i Diritti dell’Uomo.

Fondamentale il lavoro congiunto dei professionisti coinvolti: il Prof. Giulio Andreani e la Dott.ssa Erika Andreani per la transazione fiscale, gli avvocati Salvatore Nicolosi e Sergio Cacopardo per il procedimento di omologazione, il dott. Valerio Garozzo per il piano di risanamento e altri esperti come i periti aziendali e il direttore amministrativo Davide Frangiamore.

Pezzino de Geronimo ha definito il risultato “un nuovo punto di partenza”, sottolineando la determinazione nel continuare a perseguire gli obiettivi aziendali.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁