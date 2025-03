Sanità territoriale, attivato nuovo ambulatorio medici a Mirto

A Mirto è stato attivato un ambulatorio destinato ai medici di base grazie a un’iniziativa congiunta dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e dell’amministrazione comunale. La struttura, collocata in un edificio di proprietà dell’Asp, ospita già il presidio di continuità assistenziale e rappresenta un significativo miglioramento per la sanità territoriale, con l’obiettivo di garantire servizi più accessibili alla popolazione locale.

Il Direttore Generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, affermando: “Per l’azienda sanitaria è indispensabile la tutela della salute pubblica, di cui l’art. 32 della Costituzione rappresenta un obiettivo fondamentale. Per questo abbiamo accolto la richiesta del Comune di mettere a disposizione dei medici di medicina generale alcuni vani dell’immobile, per rafforzare l’assistenza primaria di prossimità”. Cuccì ha inoltre aggiunto: “Investire nella salute dei cittadini, in particolare nei contesti più fragili, è essenziale per il futuro della nostra comunità. Ogni iniziativa che migliora l’accesso alle cure rappresenta un passo importante per un sistema sanitario più equo e sostenibile. Questo è solo l’inizio di un progetto più ampio a sostegno dei professionisti sanitari impegnati quotidianamente al servizio dei cittadini”.

L’amministrazione comunale, nel formulare la richiesta all’Asp, aveva evidenziato le difficoltà della popolazione, in particolare degli anziani, costretti a spostarsi in altri centri per usufruire di visite mediche. Il Sindaco di Mirto, Maurizio Zingales, ha espresso soddisfazione per la realizzazione del progetto: “Si tratta di un gesto di grande attenzione verso il nostro Comune da parte del Direttore Generale Cuccì, che fin dal primo incontro si è mostrato disponibile e operativo. Questa esperienza può essere un modello per altre piccole realtà, dando risposte concrete ai cittadini e rafforzando la presenza dei medici di famiglia, elemento fondamentale della medicina di base”.

Mirto rientra nella Strategia territoriale dell’Area interna dei Nebrodi, che prevede risorse destinate all’acquisto di ambulanze e apparecchiature di telemedicina. Questi strumenti potranno essere utilizzati all’interno della nuova struttura, contribuendo a migliorare l’assistenza sanitaria per i residenti.

