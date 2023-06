DINA, l’assistente virtuale all’Asp Messina: servizi rapidi e personalizzati

Asp Messina introduce l’assistente virtuale DINA, dotato di intelligenza artificiale conversazionale avanzata, per offrire un servizio efficiente e celere agli utenti. DINA, disponibile tramite app e sito web, fornisce informazioni, assistenza e orientamento sui servizi dell’Asp, adattando le risposte alle esigenze degli utenti. L’obiettivo è migliorare l’esperienza utente, riducendo i tempi di attesa e le code.

L’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Messina diventa la prima nel Sud Italia a introdurre l’assistente virtuale DINA, che risponderà alle esigenze degli utenti tramite app e sito web in modo efficiente e celere. DINA, dotata di un’intelligenza artificiale conversazionale avanzata, migliorerà l’esperienza degli utenti, offrendo un dialogo “umano” e intuitivo.

L’assistente virtuale DINA, acronimo di Digital Interface Network Assistant, è stato addestrato per simulare conversazioni simili a quelle tra esseri umani, mettendo a proprio agio i cittadini e fornendo informazioni, assistenza e orientamento sui servizi dell’Asp di Messina. Grazie alla sua capacità empatica, DINA adatta le risposte allo stato emotivo dell’interlocutore. Sarà disponibile 24 ore su 24 per prenotazioni, informazioni e supporto.

DINA utilizza l’apprendimento automatico e sofisticati algoritmi per comprendere il linguaggio naturale, riconoscere le intenzioni degli utenti e fornire risposte utili. L’interfaccia è stata progettata seguendo le linee guida per l’accessibilità web, garantendo un’app utilizzabile da tutti. Le risposte di DINA sono estratte da fonti certificate e rese esplicite, evitando la generazione di informazioni fuorvianti. L’intelligenza artificiale conversazionale permette di gestire le richieste in modo efficiente, riducendo i tempi di attesa e le code.

Durante la presentazione dell’assistente virtuale DINA, il commissario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna ha evidenziato che DINA sarà un prezioso strumento per semplificare e migliorare i rapporti tra gli utenti e l’azienda sanitaria. L’interazione con DINA sarà personalizzata e evolverà nel tempo grazie al continuo apprendimento e miglioramento delle sue conoscenze.

DINA, oltre a fornire assistenza e informazioni, offrirà servizi come la guida all’interno delle strutture sanitarie e la gestione delle code. Sarà in grado di programmare strategie future in base alle esigenze degli utenti. L’Asp di Messina si impegna a utilizzare l’intelligenza artificiale per ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche e garantire un servizio di qualità.

