Emergenza collegamenti isole minori: M5S Ars sollecita azioni

La questione dei collegamenti integrativi con le isole minori suscita forte preoccupazione e richiede azioni immediate. Il Movimento 5 Stelle (M5S) all’Ars esprime gravi preoccupazioni riguardo all’inerzia del governo regionale, in particolare del governatore Schifani, nel affrontare questa situazione critica. Il capogruppo M5S all’Ars, Antonio De Luca, sottolinea l’importanza di agire senza indugi, evidenziando la responsabilità del governatore nel rappresentare gli interessi siciliani a Roma, indipendentemente dalle affiliazioni politiche.

La deputata M5S Cristina Ciminnisi, membro della commissione Ambiente e Trasporti, ribadisce l’urgenza di risolvere definitivamente il problema dei collegamenti integrativi. Con l’inizio della stagione turistica, la mobilità dei cittadini e il turismo sono a rischio, con conseguenti impatti negativi sull’economia locale e sulla qualità della vita. La sospensione dei collegamenti avrebbe ripercussioni gravi sugli approvvigionamenti e sull’industria turistica delle isole minori.

La deputata M5S Roberta Schillaci ha avanzato una richiesta di audizione congiunta per affrontare la situazione in modo tempestivo. La prospettiva di disdette di prenotazioni turistiche evidenzia l’impatto immediato sul settore, con conseguenze economiche significative per le comunità insulari già penalizzate dalla loro posizione geografica. I sindaci, uniti nel difendere il diritto fondamentale alla mobilità dei cittadini, manifestano la loro preoccupazione e richiedono soluzioni concrete.

