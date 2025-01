Assolto Ciucci per il crollo del viadotto Scorciavacche

La terza sezione penale del tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia, ha assolto Pietro Ciucci, attuale amministratore delegato della società Stretto di Messina ed ex presidente dell’Anas, nel processo relativo al crollo del viadotto Scorciavacche. L’infrastruttura, situata lungo la strada statale Palermo-Agrigento nei pressi di Mezzojuso, era collassata meno di un mese dopo la sua inaugurazione.

La sentenza ha scagionato anche due ex dirigenti della società, Stefano Liani e Michele Vigna, imputati nella stessa vicenda. Il tribunale ha emesso il verdetto con la formula “per non avere commesso il fatto“, escludendo quindi responsabilità penali a loro carico.

L’accusa, sostenuta dalla Procura di Palermo, aveva ipotizzato che il viadotto fosse stato aperto al traffico senza il collaudo necessario al solo scopo di ottenere il premio di produzione. Per questo motivo, a novembre era stata avanzata la richiesta di condanna a quattro anni per Ciucci, tre anni per Liani e tre anni e sei mesi per Vigna.

Il crollo del viadotto aveva sollevato forti polemiche, dato il breve periodo intercorso tra l’inaugurazione e il cedimento strutturale. Tuttavia, la decisione del tribunale ha escluso il coinvolgimento penale degli imputati, concludendo il procedimento con la loro assoluzione. Pietro Ciucci è stato difeso dall’avvocato Fabio Lattanzi.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁