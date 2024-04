Controlli serrati dei Carabinieri NAS per la salute pubblica in Sicilia

Durante il mese di aprile, le operazioni di controllo condotte dai Carabinieri del N.A.S. di Palermo, supportati dalla locale Arma Territoriale e dall’A.S.P., hanno riguardato diverse attività nel capoluogo siciliano.

Le indagini, mirate alla salvaguardia della salute pubblica, hanno interessato pescherie del mercato rionale, dove è stato eseguito un sequestro amministrativo di 107 chilogrammi di pesce, del valore di circa 4.000 euro. Il mancato rispetto delle normative sulla tracciabilità alimentare ha determinato il provvedimento.

Inoltre, presso un supermercato nella zona sud-occidentale di Palermo, è stata riscontrata l’utilizzazione non autorizzata di un locale come deposito di alimenti. Similmente, in un panificio del centro sono state rilevate modifiche strutturali senza l’adeguata registrazione sanitaria.

Le sanzioni amministrative complessivamente elevate ammontano a 3.500 euro. Nella provincia palermitana, inoltre, è stato multato un allevamento per un totale di 60.000 euro. Le violazioni riguardavano la mancanza di codice aziendale e l’assenza di contrassegno di identificazione sugli animali, oltre al mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei mangimi per animali.

