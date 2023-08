Campobello di Licata: annullate le elezioni, si torna al voto

Un’inattesa svolta: annullamento elettorale a Campobello di Licata rimescola le carte.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa annulla le elezioni a Campobello di Licata, aprendo la strada a nuove votazioni dopo il ricorso di Michele Termini. Antonio Pitruzzella perde la carica di sindaco dopo 14 mesi. Incertezza politica in vista.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha determinato un ribaltamento politico per Campobello di Licata, annunciando l’annullamento dei risultati elettorali e l’ineleggibilità del sindaco uscente, Antonio Pitruzzella. Questo dopo che il ricorso avanzato dal candidato sconfitto Michele Termini è stato accolto dalla corte. Le elezioni amministrative del 14 giugno 2022 sono state dichiarate nulle, insieme alla proclamazione di Pitruzzella come sindaco e dei consiglieri comunali.

L’ordinanza emanata dal presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa, Ermanno De Francisco, ha confermato l’invalidità di tutti i voti espressi dagli elettori, scuotendo la stabilità politica del comune. Dopo un regno di 14 mesi, Antonio Pitruzzella cessa la sua carica di sindaco, aprendo la strada al commissariamento del comune.

Michele Termini, il candidato che ha avanzato il ricorso, ha accolto la notizia con soddisfazione: “La giustizia è stata ripristinata e siamo pronti per il nuovo voto”. Nel frattempo, Pitruzzella ha espresso la sua accettazione della decisione, affermando: “Attendiamo con calma i procedimenti e la nomina del commissario, rimanendo impegnati come prima nell’amministrazione amorevole della nostra comunità.”

La cittadina di Campobello di Licata è ora proiettata verso un periodo di incertezza politica, con le nuove elezioni che si prevede si terranno tra ottobre e novembre. Questo evento segna un capitolo inaspettato nella storia amministrativa della città, richiedendo una riflessione sul futuro politico e una scelta informata da parte degli elettori.

