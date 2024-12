Arrestato 32enne con cocaina e hashish a Sant’Agata Militello

A Sant’Agata di Militello, nel corso di un’attività di pattugliamento mirata al controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un veicolo di grossa cilindrata procedere a velocità elevata. Insospettiti dalla condotta del conducente, gli agenti hanno deciso di avviare un pedinamento al fine di identificarlo e verificare eventuali irregolarità.

Fermato il veicolo, il conducente, un uomo di 32 anni residente nella stessa località, è stato sottoposto a perquisizione personale e del mezzo. L’ispezione ha portato al ritrovamento di circa 15 grammi di cocaina nascosti nell’auto. Successivamente, è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato. Nel corso di quest’ultima, gli agenti hanno rinvenuto oltre un chilogrammo di hashish e strumenti utilizzati per il confezionamento di dosi di droga.

Le analisi condotte presso i laboratori del Commissariato di Polizia di Sant’Agata di Militello hanno confermato che le sostanze rinvenute erano effettivamente stupefacenti.

Il 32enne è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Patti, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Durante l’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari.

