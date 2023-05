Papardo: giornata formativa per la sicurezza degli Operatori Sanitari

Una giornata di sensibilizzazione all’Ospedale Papardo:

contrastare la violenza nei confronti degli Operatori Sanitari.

L’Ospedale Papardo di Messina ha dedicato una giornata al tema della violenza contro gli operatori sanitari. Il professore Firenze ha sottolineato l’importanza di commemorare le vittime e promuovere azioni preventive e formative.

Il 24 maggio, l’Azienda Ospedaliera Papardo ha organizzato una giornata di sensibilizzazione sulla violenza nei confronti degli operatori sanitari. La data è stata scelta per ricordare la morte della dott.ssa Barbara Capovani, una psichiatra che è stata aggredita al di fuori dell’Ospedale di Pisa e successivamente è deceduta a causa delle ferite riportate. Questo tragico evento ha riportato l’attenzione sulla sicurezza negli ospedali da parte della dirigenza sanitaria.

Il Commissario Straordinario, Prof. Alberto Firenze (nella foto), dopo un incontro con gli operatori, ha promosso alcune giornate formative volte alla prevenzione della violenza.

Dopo il momento commemorativo per le vittime di violenza negli ospedali, è stata presentata l’iniziativa intitolata “Prevenzione e gestione degli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari”. Sarà una giornata formativa rivolta agli operatori sanitari che si terrà in tre edizioni: il 5, il 12 e il 19 giugno.

“Contrastare la violenza richiede consapevolezza, sensibilizzazione e prevenzione”, ha dichiarato il Prof. Firenze. “Oggi abbiamo voluto prima di tutto ricordare le vittime di questi atti, come punto di partenza per costruire una serie di azioni finalizzate a proteggere gli operatori sanitari e i pazienti. Questa iniziativa riguarda due aspetti fondamentali: la formazione e la sensibilizzazione. Tuttavia, stiamo già valutando altre misure per potenziare la sicurezza del nostro ospedale”.

© Riproduzione riservata.