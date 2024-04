Pensionato carbonizzato nell’auto, tragedia a Carlentini

Nel centro storico di Carlentini, una tragedia ha colpito la comunità locale quando un pensionato, identificato come S.N., è stato trovato morto carbonizzato all’interno della sua vettura. La vittima aveva parcheggiato la sua Land Rover in piazza Diaz per una breve pausa al bar, ma non è riuscita a uscire dall’abitacolo dopo che l’auto è improvvisamente andata a fuoco. Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 8 del mattino. Tuttavia, poco dopo essere ritornato in macchina, si è verificato un violento scoppio seguito dall’incendio che ha impedito all’uomo di fuggire.

Le autorità locali sono intervenute prontamente, con un agente della Polizia Municipale che ha tentato di domare le fiamme con gli estintori prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lentini. Successivamente, sono intervenuti i Carabinieri e i medici dell’ambulanza del 118, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. Le circostanze esatte che hanno portato all’incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo