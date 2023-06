Esemplare gesto di un finanziere, salva dal suicidio cittadino palermitano

Un finanziere di Palermo si lancia in azione per salvare un uomo dal suicidio, dimostrando l’impegno della GdF nel soccorrere chi si trova in situazioni critiche.

Nelle scorse ore, un membro della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo, assegnato al 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo, è intervenuto con prontezza per impedire un tentativo di suicidio da parte di un cittadino palermitano.

Il finanziere, fuori servizio e in sella alla sua motocicletta lungo viale della Regione Siciliana, ha notato un uomo uscire in modo affrettato dalla propria auto e dirigersi senza esitazione verso il parapetto del Ponte Corleone, pronto a lanciarsi nel vuoto.

Consapevole di ciò che stava per accadere, il militare ha tempestivamente raggiunto l’uomo, che si era già arrampicato sulla rete metallica, e lo ha afferrato per una gamba, riportandolo in sicurezza sulla strada.

Successivamente, il finanziere ha allertato la Sala Operativa del Comando Provinciale, e in breve tempo è arrivata un’ambulanza che ha accompagnato l’uomo all’Ospedale Civico per le cure necessarie.

Questo gesto di alto senso del dovere dimostra che la Guardia di Finanza è sempre pronta ad intervenire in prima linea, vicino a coloro che hanno bisogno di aiuto, sia nelle operazioni di soccorso che nelle situazioni critiche.

© Riproduzione riservata.