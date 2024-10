Arrestato 30enne, scoperto con oltre un chilo di cocaina nello scooter

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di trent’anni, originario di Palermo, colto in flagrante mentre deteneva sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’uomo è stato fermato a bordo di uno scooter nel quartiere “Santa Rosalia”, durante un’operazione di pattugliamento condotta da agenti della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile locale, appositamente incaricata di contrastare lo spaccio di droga in città.

Nel corso del controllo, gli agenti, che operavano in abiti civili e su motociclette, hanno notato un atteggiamento sospetto e nervoso da parte del fermato, decidendo così di approfondire la perquisizione. All’interno del vano sotto la sella del motociclo è stata trovata una scatola di scarpe contenente un panetto di cocaina del peso complessivo di oltre un chilogrammo.

Successivamente, la perquisizione è stata estesa alla persona e all’abitazione del fermato. Nella tasca del giubbotto dell’uomo sono state rinvenute quattro dosi della stessa sostanza, per un peso totale di circa 4,5 grammi. Inoltre, presso la sua abitazione, in camera da letto, gli agenti hanno trovato un sacchetto in cellophane contenente altre quattro dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4,6 grammi, oltre a un bilancino di precisione.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio e la sua posizione è stata convalidata dall’Autorità Giudiziaria. Tuttavia, in base al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità penale sarà determinata solo a seguito di una sentenza definitiva.

