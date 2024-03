Raggirato giovane per truffa assicurativa, due donne denunciate

Gli agenti del Commissariato Borgo Ogni hanno portato alla luce un caso di truffa assicurativa che coinvolge due donne residenti nella provincia di Caserta. Le indagini sono scaturite da una denuncia presentata da un giovane originario della provincia di Ragusa, vittima della truffa dell’assicurazione. Il ragazzo, alla ricerca di un’assicurazione conveniente per la sua autovettura, è stato contattato telefonicamente da un individuo che si spacciava per un agente di una compagnia assicurativa ben nota. Attratto dall’offerta economica, ha accettato e effettuato un bonifico, ma non ha ricevuto alcun documento. Dopo aver scoperto di essere stato ingannato, ha presentato denuncia.

Le investigazioni hanno permesso di individuare le responsabili della frode, due donne con precedenti penali per reati simili, che operavano nel casertano. Questo caso evidenzia un aumento delle frodi assicurative, che spesso coinvolgono intermediari fraudolenti, operatori telefonici dubbi e siti web contraffatti. È fondamentale prestare attenzione a informazioni incomplete sui siti e ad agenti che operano solo tramite canali non ufficiali. Per prevenire tali truffe, è consigliabile consultare il sito dell’IVASS, che elenca le compagnie assicurative autorizzate in Italia.

