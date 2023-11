Sant’Agata Militello: lungomare danneggiato dal maltempo

Il maltempo colpisce la costa tirrenica: a Sant’Agata Militello crolla un tratto di lungomare.

Il violento maltempo che si è abbattuto sulla costa tirrenica ha causato danni significativi nella zona di Sant’Agata di Militello. Le mareggiate e il forte vento hanno colpito duramente la barriera a protezione della villa Falcone Borsellino, situata lungo il lungomare. La villa, intitolata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è diventata il fulcro degli eventi.

La furia delle onde ha provocato il crollo di un tratto del lungomare, con ringhiere e pavimentazione che sono finiti sulla spiaggia, insieme ad alcune palme. Fortunatamente, non si sono registrati feriti in seguito a questo incidente. Per garantire la sicurezza, l’area è stata recintata dalla polizia municipale. I danni causati dal maltempo sono considerevoli, e la situazione rimane sotto osservazione.

