Operaio precipita durante il lavoro: grave incidente a Ragusa

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, si è verificato un grave incidente sul lavoro lungo la strada provinciale 25 che da Ragusa conduce a Marina di Ragusa, in contrada Palazzola. Un operaio stava effettuando la tinteggiatura del soffitto all’interno di un capannone di un’azienda agricola, quando improvvisamente è precipitato al suolo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, ancora non identificato, si trovava all’altezza del chilometro 13 quando è avvenuto l’incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato l’operaio all’ospedale Cannizzaro di Catania. La situazione è apparsa subito grave, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento del ferito.

Le cause dell’incidente al momento sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che si sono recate sul luogo per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione dell’operaio, che ha riportato gravi lesioni in seguito alla caduta.

© Riproduzione riservata.