Arrestata donna 54enne rumena per minacce al compagno

Una donna rumena di 54 anni è stata arrestata a Catania dopo aver minacciato il convivente e preteso denaro. L’intervento della Polizia di Stato è stato necessario a seguito delle ripetute denunce dell’uomo, un catanese di 52 anni sorvegliato speciale, che ha chiesto aiuto per porre fine ai continui litigi.

Negli ultimi giorni, il convivente aveva denunciato alla polizia le minacce e le lesioni subite dalla donna. Alla notizia della denuncia, la donna ha reagito con violenza, minacciando nuovamente il compagno, il quale ha richiesto nuovamente l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della squadra Volanti della Questura, giunti prontamente nell’abitazione di via Garibaldi, hanno trovato la donna in uno stato di furia, mentre continuava a inveire contro l’uomo. Gli agenti sono riusciti a calmare la situazione e a convincere la donna ad allontanarsi. Tuttavia, poco dopo, la situazione è nuovamente degenerata. La donna è ritornata sull’abitazione, ha scavalcato il cancello e ha continuato a minacciare l’ex compagno nel cortile.

L’uomo, per l’ennesima volta, ha dovuto richiedere l’intervento della polizia. Alla vista degli agenti, la donna ha opposto resistenza, ma è stata bloccata e messa in sicurezza sull’auto di servizio. È stata quindi arrestata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e per la donna è stato disposto il divieto di dimora nell’abitazione del convivente e nell’isolato circostante.

