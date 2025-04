🌦 Allerta Gialla, lunedì dell’Angelo con possibili piogge diffuse in Sicilia

🌧 La giornata del Lunedì dell’Angelo in Sicilia è segnata da condizioni meteorologiche instabili 🌦 La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta gialla per rischio piogge su tutto il territorio dell’Isola, con particolare attenzione rivolta alle aree della Sicilia centrale e settentrionale, dove sono previste le criticità maggiori. L’avviso, diffuso alla vigilia della festività , interessa sia residenti che visitatori, in previsione delle consuete escursioni e incontri all’aperto.

Le condizioni atmosferiche sono influenzate dalla presenza di un’area di bassa pressione che sta interessando l’intera regione, causando piogge estese e nuvolosità persistente. Secondo i dati diffusi dai bollettini meteo, le precipitazioni coinvolgeranno tutte le province siciliane, con una maggiore incidenza nella parte centro-settentrionale dell’isola.

Nonostante l’instabilità meteorologica, le temperature si manterranno su valori primaverili, con massime comprese tra i 21 e i 23 gradi. Tuttavia, queste condizioni termiche non sembrano sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività all’aperto previste per la giornata, tra cui pranzi e gite fuori porta.

Come dichiarato dagli esperti, 🤵 “la giornata sarà caratterizzata da cieli grigi e piogge diffuse, compromettendo le tradizionali iniziative festive”. Di conseguenza, molti cittadini potrebbero essere costretti a modificare i propri piani, preferendo soluzioni al coperto.

Un miglioramento è previsto a partire da martedì, quando è atteso un ritorno del tempo stabile e soleggiato sull’intera regione. Le previsioni indicano una ripresa delle condizioni climatiche favorevoli, con temperature stazionarie e assenza di nuove perturbazioni.

© 2025 Riproduzione Riservata.

Stampa articolo

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁