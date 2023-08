Credito telefonico a rischio pericolosa truffa tramite SMS

Pericolo in arrivo sui cellulari: SMS truffa impongono costi nascosti, la prudenza è fondamentale.

Una nuova truffa tramite SMS impersona il Centro servizio pubblico del cittadino, invitando a chiamare un numero a pagamento. La Polizia lancia l’allarme e invita alla prudenza per evitare il prosciugamento del credito telefonico.

Truffa via SMS, l’allarme della Polizia: “Attenzione ai messaggi ingannevoli”. Una nuova truffa sta prendendo piede attraverso SMS, con il Centro servizio pubblico del cittadino come falsa fonte. La Polizia di Stato ha lanciato l’allarme su questa pratica frodolenta, invitando a ignorare tali messaggi e a non chiamare il numero fornito, poiché si tratta di un servizio a pagamento.

Il contenuto dello SMS è breve ma pericoloso: “C’è una comunicazione per te da parte del Centro servizio pubblico del cittadino. Chiama e ascolta”, seguito dal numero di telefono truffaldino. Purtroppo, molte persone sono già cadute nella trappola, mentre altre hanno prontamente segnalato il raggiro alle forze dell’ordine.

La conseguenza di questa truffa può essere il rapido prosciugamento del credito telefonico, poiché basta ascoltare il messaggio per incorrere in costi elevati.

La Polizia sottolinea l’importanza di diffidare da tali messaggi e di non fornire mai informazioni personali o finanziarie a numeri sconosciuti. In caso di ricezione di messaggi simili, è consigliabile segnalarli immediatamente alle autorità competenti.

