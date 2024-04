Scontro decisivo: Gioiosa e Aquila Bafia per il primato nel girone B

La semifinale dei PlayOff del Campionato di Promozione girone B della stagione sportiva 2023/2024 celebra il suo 50esimo anniversario con un incontro epico. Sabato 20 aprile, alle ore 16:00, lo stadio comunale “E. Vasi” di Gliaca di Piraino sarà il palcoscenico di una sfida avvincente tra la Polisportiva Gioiosa e l’Aquila Bafia. Entrambe le squadre si preparano per una partita cruciale, consapevoli che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati i tempi supplementari, mentre la vittoria o anche solo il pareggio garantiranno alla Polisportiva Gioiosa l’accesso alla finale. La tensione è palpabile e i tifosi non vedono l’ora di assistere a uno spettacolo di alto livello. La prevendita dei biglietti è già in corso, al prezzo di 8€ presso Goldbet Gioiosa e il Bar Buzzanca, mentre sarà possibile acquistarli al botteghino il giorno dell’evento al costo di 10€.

