Lotta al “lavoro nero” e sicurezza stradale nell’operazione a Misterbianco

Operazione dei Carabinieri a Misterbianco: sanzioni per il “lavoro nero” e contrasto alla guida indisciplinata.

Nel comune di Misterbianco, i Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, supportati dai militari della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, insieme al N.A.S. e al Nucleo Ispettorato del Lavoro, unitamente al personale della Polizia Locale, hanno condotto un’operazione finalizzata al controllo delle attività commerciali e, in particolare, al contrasto del “lavoro nero” e alla guida indisciplinata.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno effettuato controlli presso diverse attività commerciali, inclusi due panifici, dove hanno sanzionato i rispettivi titolari per violazioni delle norme igienico-sanitarie, lavorative e per l’installazione abusiva di sistemi di videoregistrazione.

Nel primo panificio, situato nel centro del paese, il titolare, un 29enne di Misterbianco, è stato sanzionato con una maxi multa di circa 17.000 euro per aver impiegato 6 lavoratori “in nero”. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per non aver sottoposto i dipendenti alla sorveglianza sanitaria necessaria e per aver installato un sistema di videosorveglianza senza autorizzazione.

Nel secondo panificio, anch’esso ubicato nella zona centrale di Misterbianco, i militari hanno riscontrato la mancata aggiornamento della scheda di autocontrollo HACCP, che garantisce la sicurezza alimentare, e hanno comminato una sanzione di 2.000 euro al titolare.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno anche arrestato un 41enne di Misterbianco che aveva violato ripetutamente la prescrizione di rimanere agli arresti domiciliari. L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Catania “Piazza Lanza” in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica.

Infine, i Carabinieri si sono concentrati sul contrasto alla guida indisciplinata, istituendo posti di controllo e pattuglie a piedi. Questa attività ha portato all’identificazione di circa 40 persone e all’accertamento di una ventina di veicoli, con l’elevazione di 7 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, come mancata copertura assicurativa dei veicoli, omessa revisione periodica e guida senza patente. Sono stati inoltre sequestrati amministrativamente tre veicoli.

© Riproduzione riservata.