Schifani risponde all’appello della Fondazione Bellisario

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto con favore l’appello della Fondazione Bellisario per destinare un bene confiscato alla mafia a un importante progetto di supporto alle donne vittime di violenza. L’iniziativa è stata annunciata durante il seminario internazionale “Donne sole al comando?”, organizzato a Palermo dalla Fondazione Marisa Bellisario.

Schifani ha elogiato l’opera della Fondazione Bellisario nel promuovere l’uguaglianza di genere nel mondo professionale e personale, sottolineando l’importanza di valorizzare il talento femminile. Ha dichiarato: “Sono convinto che la criminalità si combatta anche con segnali come questo e dando il buon esempio”. Il presidente ha assicurato che valuterà personalmente la possibilità di assegnare un bene confiscato alla mafia per creare un centro di formazione per le donne vittime di violenza.

Durante il suo discorso, Schifani ha anche parlato dell’impegno del governo regionale nel sostenere l’imprenditoria femminile e giovanile. Ha annunciato un finanziamento di circa 350 milioni di euro per aiutare le aziende siciliane ad affrontare le sfide economiche causate dalla pandemia e dal conflitto russo-ucraino.

Il governatore siciliano ha anche sottolineato l’importanza dell’internazionalizzazione dell’economia e ha proposto di trasformare l’aeroporto di Comiso in un terminal cargo per esportare i prodotti siciliani in tutto il mondo. Ha affermato che il Sud e il Nord devono crescere insieme per combattere le disuguaglianze regionali.

© Riproduzione riservata.