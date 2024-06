Evento a Messina: Focus sulla diagnosi corretta della Celiachia

Contrastare la moda del “senza glutine” e promuovere l’importanza di una diagnosi accurata sono gli obiettivi del convegno che si terrà sabato 22 giugno presso il Palazzo dei Congressi dell’AOU G. Martino di Messina. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia-Sicilia (AIC) e l’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Messina (Omceo), inizierà alle ore 8 e rappresenta un’importante occasione per chiarire i percorsi di diagnosi e trattamento della celiachia.

La crescente tendenza a seguire una dieta senza glutine, anche in assenza di una diagnosi formale di celiachia, sarà uno dei temi centrali dell’incontro. Il Prof. Claudio Romano, Direttore UOSD di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica, il dott. Giacomo Caudo, Presidente Omceo Messina, e il dott. Paolo Baronello, Presidente AIC Sicilia, sono i responsabili scientifici dell’evento. Il Prof. Romano ha sottolineato che “l’eliminazione del glutine dalla dieta per qualunque sintomo è diventata una moda, ma la celiachia è una patologia autoimmune con specifici criteri diagnostici.”

Il centro dell’azienda ospedaliera universitaria di Messina è l’unico di terzo livello in Sicilia, e il Prof. Romano ha evidenziato l’importanza di migliorare il percorso assistenziale per indirizzare i pazienti verso il trattamento adeguato. Il dott. Paolo Baronello ha osservato che “negli ultimi anni assistiamo a presunte diagnosi di celiachia che non rispettano i criteri minimi, causando disagio per i pazienti e allungando i tempi di diagnosi.”

L’evento sarà aperto al pubblico e coinvolgerà specialisti, medici del territorio, pediatri di famiglia e pazienti. La partecipazione di Antonino Maggio, Dirigente del Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Controlli e Vigilanza – dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, arricchirà ulteriormente il programma della giornata, che prevede interventi di specialisti di varie discipline per garantire una diagnosi completa e accurata. L’incontro mira a migliorare il riconoscimento tempestivo della celiachia, ancora spesso diagnosticata in ritardo con conseguenze significative sulla qualità della vita dei pazienti.

