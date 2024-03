La Polizia arresta santagatese per spaccio di stupefacenti

La Polizia di Stato ha recentemente arrestato un individuo residente a Sant’Agata di Militello, sorpreso in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da osservazioni condotte nel quartiere di contrada Terreforti, dove si registrava un sospetto via vai di persone nei pressi di un’abitazione.

I poliziotti del Commissariato di Sant’Agata di Militello hanno attuato un servizio di monitoraggio continuativo, coadiuvato dall’ausilio di unità cinofile antidroga. Grazie alla perquisizione eseguita in seguito alle indagini, è emerso un consistente quantitativo di sostanza stupefacente, specificamente hashish, suddivisa in diversi panetti, stimati complessivamente intorno ai 700 grammi. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e materiale connesso alla preparazione delle dosi.

Secondo le stime degli inquirenti, la quantità di stupefacente sequestrata avrebbe potuto generare circa 700 dosi, con un valore stimato sul mercato locale di oltre 7.000 euro.

Il sospettato è stato immediatamente arrestato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, e su ordinanza dell’Autorità Giudiziaria è stato trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dell’udienza di convalida.

