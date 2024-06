Motorsport: la scuderia RO Racing in vetta alle classifiche

La scuderia RO Racing continua a raccogliere successi, confermandosi protagonista anche nell’ultimo fine settimana di primavera.

Nel contesto della settantatreesima Trento Bondone, valida per il Campionato Italiano Supersalita, Lucio Peruggini ha trionfato nella sua classe con la Ferrari 488 Challenge Evo Gt Supercup, ottenendo anche un quarto posto di Gruppo. In classe Gt Cup, Gabry Driver ha conquistato il secondo posto con la Porsche 991 GT3.

All’estero, al Rally di Corinto in Grecia, Max Rendina ed Emanuele Inglesi hanno terminato sesti nella categoria Rally2, mantenendo il comando della classifica di categoria nel Campionato Panellenico.

In Sicilia, durante la ventiquattresima edizione del Rally dei Nebrodi, terza prova della Coppa Rally di Nona Zona, Gaspare Agrò e Rosario Merendino hanno ottenuto la terza posizione in classe Rally4. Nella stessa classe, Carlo Stassi e Massimiliano Migliore hanno concluso noni. In classe R2B, Jerry Mingoia e Salvatore Giglio hanno brillato con un secondo posto. La classe R1 ha visto la vittoria di Renato Di Miceli e Antonio Marchica con la Toyota Yaris Gr. Antonino Provenza e suo figlio Mattia hanno conquistato la seconda posizione in classe K10 con la Peugeot 106. Il ritorno positivo di Ivan Brusca e Ignazio Midulla ha portato la Peugeot 106 alla vittoria in classe A6. Nel rally storico, Giovanni Modica e Lillo Messineo hanno vinto con la Porsche 911 Sc del Terzo Raggruppamento, preparata da Guagliardo.

Ottimi risultati anche allo Slalom dell’Agro Ericino. Calogero Bellavia ha vinto in classe RS 1.6 con la Peugeot 106, mentre Lorenzo Bonavires si è imposto in classe RS Plus 2.0 con la Renault Clio RS. Yuri Floriani ha ottenuto una nuova vittoria in classe N1400. Michele Allegro ha concluso quinto in classe N1600 con la Citroen Saxo Vts. Alice Gammeri ha ottenuto il secondo posto in classe N2000 e tra le Dame con la Renault Clio Williams. Pierluigi Bono ha vinto sia il Gruppo sia la classe BC 700 con la Fiat 500. Agostino Bonsignore ha vinto in classe S3 con la Autobianchi A 112 Abarth. Angelica Giamboi ha primeggiato tra le Dame e in classe S5 con la Fiat X1/9. Marco Gammeri ha vinto la classe E1 2000 con la Renault Clio RS. Salvatore Arresta ha ottenuto il terzo posto della classifica generale con la Gloria B5 Evo – Suzuki.

Nella nona Coppa Città di Grassano, valida per il Trofeo d’Italia Sud, Pasquale Cerone ha vinto la categoria storiche con una Autobianchi A112 Abarth, aggiungendo un altro successo alla scuderia.

