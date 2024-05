Operaio perde la vita precipitando da una pala eolica a Salemi

Un altro incidente sul lavoro scuote Salemi, in Sicilia, con la perdita di Giuseppe Carpinelli, 33 anni, originario di Benevento. Il tragico evento ha avuto luogo nella contrada San Nicola, mentre Carpinelli stava operando su una pala eolica. Le autorità sono intervenute prontamente, con Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto per indagare sull’accaduto. Il corpo dell’operaio è stato recuperato e sul luogo dell’incidente presente anche personale medico.

Il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, ha espresso sdegno per l’ennesima tragedia sul lavoro, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori. Analogamente, il senatore del Pd Antonio Nicita ha richiamato l’attenzione sulle continue perdite di vite umane sul luogo di lavoro, sollecitando un’azione immediata e concreta per contrastare lo sfruttamento e il precariato.

Ulteriori dettagli emergono dalla Fiom siciliana, che rivela che Carpinelli operava come metalmeccanico presso una ditta in subappalto per la multinazionale Vestas, impegnata nella gestione di un parco eolico a Salemi.

Il sindaco della città, Domenico Venuti, ha espresso cordoglio per la perdita e ha sottolineato l’urgenza di interventi efficaci per prevenire simili tragedie sul lavoro.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo