Airgest celebra il milionesimo passeggero a Trapani Birgi

In anticipo sulle previsioni, l’aeroporto di Trapani Birgi ha raggiunto la cifra magica del milione di passeggeri trasportati dall’inizio del 2023, segnando un ritorno al successo che non si vedeva dal 2017. La società di gestione dell’aeroporto, Airgest, ha onorato il milionesimo passeggero, Gianluca Lovato, un veronese in partenza per Bologna con un volo Ryanair, premiandolo con un voucher di viaggio del valore di 300 euro.

Alla cerimonia erano presenti figure di rilievo come l’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, il deputato regionale Stefano Pellegrino e il sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Il presidente della Regione siciliana ha elogiato Airgest per il traguardo raggiunto, nonostante non potesse partecipare di persona, essendo impegnato all’aeroporto di Catania per presentare nuove tratte Aeroitalia.

Il ritorno al milione di passeggeri è stato il risultato di anni di sforzi da parte del management di Airgest, con l’attuale presidente Salvatore Ombra che ha aumentato le rotte e risanato il bilancio, chiudendo il 2023 con un utile. Guardando al passato, nel 2013 l’aeroporto di Birgi aveva toccato il picco di 1.878.407 passeggeri, per poi crollare a causa della pandemia nel 2020, con soli 183.158 passeggeri. Tuttavia, nel 2022, il numero di passeggeri è esploso a 891.670.

L’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, ha sottolineato l’importanza di Birgi come esempio di scalo aeroportuale funzionante, con investimenti significativi da parte dei governi regionali. Inoltre, ha annunciato un finanziamento di oltre 100 milioni di euro per l’elettrificazione della linea ferroviaria Palermo-Trapani, via Milo, che si prevede sarà completata entro il 2026, migliorando ulteriormente la rete aeroportuale.

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha descritto questo traguardo come un simbolo di rinascita e ha espresso la determinazione di puntare a numeri sempre più alti, dimostrando che l’aeroporto di Trapani Birgi è pronto a gestire un traffico significativo.

