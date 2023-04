Arresto per maltrattamenti ad Acireale: Picchia la compagna, prognosi di 45 giorni

Nella serata di giovedì, la polizia di Acireale ha arrestato un uomo che era gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

L’arresto è avvenuto dopo che una donna ha richiesto l’intervento della polizia, dichiarando di essere stata vittima di una violenta aggressione da parte del suo ex-compagno. Quando gli agenti sono arrivati, l’aggressore stava tentando di allontanarsi a bordo della sua auto, ma è stato fermato dalla polizia. Tuttavia, con una manovra repentina, l’uomo è riuscito a fuggire.

La vittima ha raccontato di essere stata picchiata dal compagno a seguito di un litigio e di aver riportato diversi lividi ed ematomi sul viso e sul resto del corpo. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’aggressore era già stato denunciato dalla donna in passato per gli stessi reati e che aveva ricevuto una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare.

Dopo la denuncia della donna, che ha riportato anche altri episodi di maltrattamenti subiti nel corso degli ultimi tempi, l’uomo è stato arrestato e associato presso il carcere di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida. Il referto medico ha evidenziato una prognosi di 45 giorni per la frattura del naso e per altre contusioni sparse.

La violenza domestica è un crimine grave che deve essere preso sul serio. La polizia di Acireale ha agito prontamente per arrestare l’aggressore e proteggere la vittima. Speriamo che questo arresto possa essere un messaggio chiaro per tutti coloro che commettono violenze domestiche: non verranno tollerate e saranno perseguiti dalla legge.

