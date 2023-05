Giornata sull’omotransbifobia, Saverino contro la discriminazione

Giornata contro l’omotransbifobia: Saverino chiede applicazione della legge contro la discriminazione.

Ersilia Saverino, parlamentare regionale del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione condivisa da tutti i deputati del gruppo per chiedere un’accelerazione nell’applicazione delle norme contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale. Secondo i dati Istat, in Italia una persona su due ha subito minacce legate al proprio orientamento sessuale e spesso evita di dichiararlo per timore di aggressioni.

La giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, istituita con una risoluzione del Parlamento Europeo, richiama all’importanza di impegnarsi per il pieno rispetto e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT+). Nel 2015, la Sicilia ha approvato una legge per promuovere la creazione e l’implementazione di una Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, con l’obiettivo di promuovere l’educazione sui diritti umani e garantire l’inclusione sociale.

Saverino sottolinea la necessità di percorsi formativi sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale per i professionisti dei servizi sociali e sanitari, coinvolgendo sindacati e associazioni di categoria per contrastare discriminazioni e violenze legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, soprattutto nei luoghi di lavoro. Infine, chiede al governo di intraprendere iniziative per applicare la normativa in armonia con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la Costituzione.

