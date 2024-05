Avviso Pubblico: contributi straordinari per danni da incendi

L’ente Irfis FinSicilia ha reso noto oggi l’avviso pubblico riguardante i contributi straordinari per i danni derivati dagli incendi dello scorso anno. La misura, del valore complessivo di 2,9 milioni di euro, è destinata a coloro che hanno subito danni sia al patrimonio immobiliare che a quello mobiliare a causa degli incendi e dell’ondata di calore che hanno colpito le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani a partire dal 23 luglio 2023. Tale iniziativa è stata istituita in seguito all’emanazione dell’ordinanza n. 1078 del 13 marzo 2024 da parte del capo della protezione civile.

Il decreto regionale n. 31/2024 del 9 aprile 2024 ha consentito l’istituzione di un plafond attraverso l’incremento del Fondo Sicilia, appositamente destinato alla concessione dei contributi sopracitati. L’incarico di gestire tali agevolazioni è stato affidato alla società Irfis – FinSicilia S.p.A.

I requisiti per accedere ai contributi includono la proprietà dei beni danneggiati e la denuncia dei danni avvenuta prima del 9 aprile 2024. È importante notare che sono stati stabiliti dei limiti per i diversi tipi di danni. Ad esempio, il ripristino dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario non potrà superare i 50.000 euro, mentre per un’abitazione diversa il limite è di 25.000 euro. Per il ripristino delle parti comuni di un edificio residenziale il limite è di 15.000 euro per ciascun edificio, e per il ripristino dei beni mobili danneggiati il limite massimo è di 5.000 euro.

L’avviso completo è consultabile e scaricabile sul sito ufficiale dell’Irfis all’indirizzo www.irfis.it, nonché sul sito dell’Assessorato regionale dell’Economia al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia.

