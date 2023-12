Banda criminale sfonda la vetrina della Rinascente a Palermo

Nella notte, una banda criminale ha colpito il centro commerciale di Via Roma a Palermo, sfondando la vetrina della Rinascente e saccheggiando la gioielleria Cordaro al suo interno. Utilizzando un’auto rubata, i ladri hanno creato un varco nell’edificio, innescando l’allarme e attirando le guardie giurate e la Polizia sul luogo.

Le indagini sono state affidate alla Squadra Scientifica, che sta analizzando le registrazioni delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino. I ladri, a bordo di una Fiat Panda bianca, hanno compiuto una manovra audace, schiantandosi contro la vetrina per poi razziare la gioielleria in pochi minuti. Successivamente, sono fuggiti a bordo dello stesso veicolo, che è stato successivamente ritrovato in un’altra località.

