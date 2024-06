Compleanno centenario di Maria Crisafulli a Santa Teresa Riva

Celebrazione a Santa Teresa di Riva per il centesimo compleanno della signora Maria Crisafulli. La cerimonia si è svolta al Palazzo della Cultura Villa Crisafulli Ragno, alla presenza di numerosi amici e parenti che hanno condiviso la gioia dell’evento. Il sindaco Danilo Lo Giudice ha partecipato ai festeggiamenti, testimoniando l’affetto e l’importanza della signora Crisafulli per la comunità locale.

“Posso dire che in parte mi ha cresciuto”, ha affermato il sindaco, ricordando i momenti della sua infanzia trascorsi con la signora Crisafulli. “Quando andavo a giocare da mia zia Carmela, sua vicina di casa, spesso la incontravamo con gli altri ragazzi e in estate non ci faceva mai mancare i ghiaccioli”. Il sindaco ha inoltre rivelato di aver chiesto alla signora Crisafulli il segreto della sua longevità. La sua risposta è stata semplice ma significativa: ha sempre cercato di fare del bene, senza mai fare del male a nessuno.

Donna di grande fede, la signora Crisafulli ha avuto il piacere di condividere questo importante traguardo con i suoi familiari e di partecipare a un momento di preghiera con Padre Agostino. La comunità di Santa Teresa di Riva si è stretta intorno a lei in questa occasione speciale, esprimendo affetto e ammirazione per una donna che rappresenta un punto di riferimento per tutti. Auguri di cuore alla signora Maria Crisafulli e buon proseguimento.

