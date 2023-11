Viola il divieto di avvicinamento, arrestato stalker 32enne

Nella notte scorsa, le forze dell’ordine hanno effettuato l’arresto di un uomo di 32 anni residente a Catania, in seguito alla reiterata violazione del divieto di avvicinamento imposto nei confronti della sua ex moglie.

Questo individuo era già stato arrestato nel mese di agosto scorso, quando la polizia lo aveva intercettato per atti persecutori e minacce nei confronti dell’ex coniuge. Il suo atteggiamento ossessivo e minaccioso aveva inflitto un grave stato di ansia e paura alla vittima, la quale aveva posto fine al loro matrimonio.

Dopo la conferma dell’arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), il tribunale aveva imposto una misura cautelare che includeva il divieto di avvicinamento alla vittima, con l’applicazione di un braccialetto elettronico anti-stalking. Questo dispositivo avrebbe dovuto segnalare qualsiasi tentativo di avvicinamento alla sua ex moglie.

Tuttavia, l’uomo non si è mai arreso e ha continuato a perseguitare la donna, ignorando completamente il braccialetto elettronico. Nella serata di ieri, il sistema di allarme dei “braccialetti anti-stalking” ha segnalato la presenza dell’uomo nei pressi dell’abitazione della donna, violando tutte le restrizioni imposte dalla legge.

La situazione è stata confermata quando la vittima ha chiamato il numero di emergenza 112, segnalando la presenza dell’uomo davanti alla sua abitazione. Gli agenti di polizia sono intervenuti prontamente e hanno arrestato l’uomo in flagrante.

Questo caso mette in luce la necessità di affrontare con fermezza il fenomeno dello stalking, soprattutto quando si tratta di recidive. Le forze dell’ordine e il sistema giudiziario stanno lavorando diligentemente per proteggere le vittime e garantire che gli autori di tali reati vengano puniti in modo adeguato.

© Riproduzione riservata.