Scuderia RO Racing: successi e piazzamenti nei circuiti italiani

La scuderia RO racing ha ottenuto risultati di rilievo nelle competizioni del fine settimana appena trascorso, dimostrando la propria competitività in diverse manifestazioni automobilistiche. Giuseppe Testa e Gino Abatecola si sono distinti al Rally della Marca, secondo appuntamento del Trofeo Italiano Rally, ottenendo un eccellente secondo posto. Lucio Peruggini ha trionfato tra le Gt Car alla Monte Erice, primo round del neonato Campionato Italiano Super Salita, mentre Salvatore Arresta ha conquistato la seconda piazza allo Slalom di Loceri, prima prova del Campionato Italiano Slalom. Questi risultati si inseriscono in un contesto di successo più ampio per la scuderia, evidenziato da numerose vittorie di categoria nelle restanti competizioni.

Nel dettaglio, al Rally della Marca, Giuseppe Testa e Gino Abatecola hanno raggiunto la seconda piazza assoluta, seguiti dalla Delta Rally e gommata Pirelli. Anche Nicola Cazzaro e Andrea Del Maso hanno ottenuto un buon risultato, classificandosi terzi nella classe Rally4. Al 57° Rally dell’Elba, Dennis Stracqualursi e Fabiano Cipriani hanno conquistato il secondo posto di classe con la loro Renault Clio Rally5. In Puglia, al Rally Costa del Gargano, Maurizio Di Gesù e Cristian Quarta hanno ottenuto il nono posto assoluto, mentre Matteo Aquilano e Federica Del Sordo hanno vinto la loro classe con una Toyota Yaris Gr. In Sicilia, alla Monte Erice, diversi piloti della scuderia hanno conseguito risultati di prestigio in varie categorie, con menzione speciale per Lucio Peruggini e la sua Ferrari 488 Challenge Evo GT SUPERCUP. Infine, in Sardegna, Salvatore Arresta ha ottenuto un altro ottimo piazzamento, conquistando il secondo posto generale allo Slalom di Loceri.

