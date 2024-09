Bonus caro voli, Schifani: «Fondi garantiti fino a dicembre»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato che le preoccupazioni sollevate riguardo al bonus “caro voli” sono “infondante”. Durante l’annuncio, ha assicurato che nella manovra di assestamento di bilancio regionale sono stati stanziati ulteriori sei milioni di euro, destinati a garantire la copertura del bonus fino alla fine dell’anno. Questo fondo aggiuntivo permetterà di assicurare che la misura resti operativa per tutto il 2024.

Schifani ha sottolineato il successo dell’iniziativa varata dal suo governo, specificando che oltre un milione e centomila utenti hanno già usufruito del bonus. A oggi, sono stati erogati più di 13 milioni e mezzo di euro in rimborsi per compensare l’aumento delle tariffe aeree. Il bonus, unica misura di questo tipo in Italia, è stato introdotto con l’obiettivo di attenuare l’impatto dell’aumento dei prezzi dei voli, particolarmente elevati in certi periodi dell’anno.

Secondo Schifani, le polemiche emerse in merito all’efficacia e alla gestione della misura sono “prive di fondamento”. A suo avviso, le critiche sono sproporzionate rispetto ai risultati raggiunti finora e non tengono conto dell’efficacia del provvedimento nel fornire un sostegno concreto ai cittadini siciliani. Il presidente ha poi ribadito l’intenzione di proseguire su questa linea, garantendo il rimborso dei costi aggiuntivi sui voli fino alla fine dell’anno.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo