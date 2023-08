Impedisce la partenza del treno e aggredisce gli agenti, arrestato 23enne

Nel quadro dei servizi per contrastare i reati ferroviari, la Polizia Ferroviaria di Messina ha arrestato un cittadino bielorusso di 23 anni. L’individuo è stato preso in custodia a seguito di un alterco fisico con agenti e un capotreno. L’incidente si è verificato presso la stazione ferroviaria di Catania, quando il giovane ha impedito la partenza di un treno per attendere un altro passeggero. Questo gesto ha causato un ritardo di circa 17 minuti.

All’arrivo degli agenti Polfer di Catania presso la stazione di Messina, il cittadino bielorusso ha rifiutato di scendere dal treno e si è mostrato irragionevole. Nonostante gli appelli del personale ferroviario, ha mantenuto atteggiamenti minacciosi e violenti, colpendo il capotreno. Gli operatori della Sezione Polfer di Messina sono intervenuti dopo l’allarme della Sala Operativa, trovando il viaggiatore ancora recalcitrante. L’intervento è stato difficile e ha causato lesioni a quattro agenti.

Durante la perquisizione, è stata rinvenuta una quantità di circa 3 grammi di sostanza stupefacente (cannabis), che è stata immediatamente sequestrata. L’autorità giudiziaria ha emesso una misura cautelare di obbligo di firma giornaliero per l’aggressore. L’identità del cittadino bielorusso rimane al momento non divulgata.

