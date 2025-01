Alla guida del camion con la patente ritirata, fermato dalla Stradale

Un uomo di 64 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre guidava un mezzo pesante sulla A18 Messina-Catania nonostante avesse la patente ritirata. L’episodio si è verificato nei pressi della barriera autostradale di Tremestieri, dove l’autista, proveniente da Catania, alla vista di un posto di blocco ha dapprima rallentato, poi si è fermato e improvvisamente ha invertito la marcia.

Nel tentativo di fuggire, il conducente ha percorso un tratto in contromano, andando a impattare contro i new jersey che separano le carreggiate. La manovra ha creato una situazione di pericolo per i veicoli in transito, rendendo necessario l’intervento immediato degli agenti della Polizia Stradale. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato raggiunto e bloccato presso l’area di parcheggio “Canale Ovest”, dove è stato identificato e sanzionato.

Oltre alla guida con patente revocata, gli sono state contestate le manovre pericolose effettuate per sottrarsi al controllo. Anche il mezzo pesante è risultato irregolare e, per questo, sottoposto a sanzioni amministrative. Il camionista dovrà affrontare la revoca definitiva della patente e pagare una multa di 4.170 euro. Inoltre, il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo per un periodo di tre mesi.

