Scossa sismica nel messinese: nessun danno riportato

Un terremoto di magnitudo 4.0 si è verificato nella provincia di Messina senza causare danni o feriti. La Protezione Civile ha confermato che l’evento è stato avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Nella mattinata odierna, poco dopo le 6.07, un terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito la provincia di Messina, precisamente a 5 chilometri a Sud-Est di Cesarò. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha riportato l’evento sismico, con l’epicentro localizzato a una profondità di 19 km. Successivamente, alle 6.11, è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 2.0.

Nonostante l’evento sismico, fortunatamente non si sono verificati né danni né feriti. La Protezione Civile ha comunicato che, a seguito del terremoto, la Sala situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile è entrata in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, si è constatato che l’evento è stato avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.

La rapida risposta delle autorità competenti ha contribuito a mantenere la situazione sotto controllo e a garantire la sicurezza della popolazione. Nonostante l’evento sismico, la provincia di Messina può tornare alla normalità senza riportare conseguenze significative.

